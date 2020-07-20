Общество
Уральский меридианСуд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти
В Свердловской области Верхнепышминский суд назначил Николаю Романову (отцу Сергию) штраф за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе суда, схимонаха оштрафовали на 18 тысяч рублей.
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Космос
В NASA предупредили об опасном приближении к Земле астероида
Суть событий 18 июля в 10:14
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7
Группа американских сенаторов от Демократической партии внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против подключения России к саммитам «большой семерки» (G7).
Известия 19:38
Наука
Новый метод лечения рака осваивают онкологи в Якутии
Вакцинотерапию дендритными клетками — новый метод лечения осваивают онкологи Якутии.
РИА ОмскПресс 17:13
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Общество
СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки
Как пишет «Коммерсант», ход заявлению дал лично глава СКР Александр Бастрыкин. В марте полковник Барышев оформил явку с повинной.
Компания 17:19
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Напомним, что изначально фильм должны были показать в кино 17 июля, но из-за коронавируса премьеру перенесли на 31 июля, а потом на 12 августа.
Mockva.ru 17:44
Шоу-бизнес
«Нездоровая худоба»: похудевшая Настя Каменских напугала поклонников
Эстрадная певица Настя Каменских предстала перед поклонниками в кожаных шортах. Однако пользователи Сети были удивлены худобой артистки.
VSE42.RU 06:33
Наука
Аккумуляторы нового поколения для смартфонов разрабатывают ученые
Evo-rus.com вчера в 01:33
Политика
Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru 19:47
Общество
Временно первые: международные полеты разрешат только из шести городов
Источник «Известий» в крупном российском аэропортовом холдинге объяснил, что на первом этапе международные полеты будут выполняться именно из этих городов, которые до полного возобновления авиасообщения станут внутригосударственными хабами.
Известия 17:01
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM 10:35
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 12:38
Армия и оружие
В России заложили две подлодки с гиперзвуковым оружием
На «Севмаше» заложили две атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М». Они будут вооружены гиперзвуковым оружием.
Северпост 13:58
Экономика
Россиянам до 15 августа начислят новую выплату 15 тысяч рублей
Граждане России могут получить финансовую помощь от государства в размере 15 тыс. рублей.
Лезги газет 18:14
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Общество
Историк заявил об украинском происхождении богов
Lenta.ru 19:10
Происшествия
Участника массовой акции протеста в Биробиджане оштрафовали на 20 тысяч рублей
Участник несогласованной субботней акции протеста в Биробиджане Евгений Лобанов получил административный штраф в размере 20 тысяч рублей.
Набат 08:00
Армия и оружие
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Армия и оружие
Вызов Су-57: «Тайфуны» НАТО получат секретный радар
По плану Королевские ВВС получат истребители с секретными радарами Captor-E в середине 2020-х годов.
Утро.ru 08:24
Игры
В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima
Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
ИА Красная Весна 15:15
Политика
Десятый день протестов в Болгарии завершился без происшествий
Вести ФМ вчера в 03:06
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23