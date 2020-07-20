В Свердловской области Верхнепышминский суд назначил Николаю Романову (отцу Сергию) штраф за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе суда, схимонаха оштрафовали на 18 тысяч рублей.

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Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,8K

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Шоу-бизнес «Нездоровая худоба»: похудевшая Настя Каменских напугала поклонников Эстрадная певица Настя Каменских предстала перед поклонниками в кожаных шортах. Однако пользователи Сети были удивлены худобой артистки.

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Армия и оружие Вызов Су-57: «Тайфуны» НАТО получат секретный радар По плану Королевские ВВС получат истребители с секретными радарами Captor-E в середине 2020-х годов.