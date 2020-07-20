Общество

Уральский меридианУральский меридианСуд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

В Свердловской области Верхнепышминский суд назначил Николаю Романову (отцу Сергию) штраф за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе суда, схимонаха оштрафовали на 18 тысяч рублей.
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