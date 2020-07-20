Общество
BFM.ruСуд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти
Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти. Он должен выплатить 18 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В основу дела легли высказывания клирика во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого он является.
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с чего всё началось
Верхнепышминский городской суд оштрафовал в понедельник лишенного церковным судом сана схимонаха Сергия в рамках административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").ТАСС12:17
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Общество
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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
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Армия и оружие
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В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
Российская газета 16:15
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
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Политика
Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина.
Lenta.ru 16:04
Политика
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Вечерняя Москва 15:54
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
Экономика сегодня 11:36
Футбол
«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду.
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Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
Футбол
«Спартак» может уволить Тедеско из-за Олимп - Кубка России
Московский "Спартак" может уволить главного тренера Доменико Тедеско после поражения в полуфинале Олимп - Кубка России, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 14:25
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета вчера в 04:22
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Происшествия
Пять детей погибли в результате ДТП во французском Дроме
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Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
RuNews24.ru 12:58
Общество
Подлинность останков царской семьи Романовых полностью подтверждена
В июле 2018 года комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что найденные в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останки принадлежат членам царской семьи и их окружению.
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NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года
МИР 24 16 июля в 20:53
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Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
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Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
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Общество
В Минздраве оценили идею создания курилок для электронных сигарет
Министерство здравоохранения России оценило идею создания отдельных курилок в аэропортах для пользователей электронных сигарет.
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Убежищем для древней инопланетной жизни могут быть лавовые трубы
Когда-то в древности жизнь планеты, потерявшей свою атмосферу и воду на поверхности, могла в поисках последнего убежища переместиться в лавовые трубы.
LentaChel.ru 18 июля в 11:20
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения тела младенца в Москве-реке
Следственный комитет начал проверку после обнаружения в подмосковном Лыткарино тела полугодовалой девочки около гидротехнического шлюза в Москве-реке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Найден мир, который многие годы был на главном меню Minecraft
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Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01