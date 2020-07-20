Верхнепышминский городской суд оштрафовал в понедельник лишенного церковным судом сана схимонаха Сергия в рамках административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

с чего всё началось

Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти. Он должен выплатить 18 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В основу дела легли высказывания клирика во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого он является.

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