Общество

BFM.ruBFM.ruСуд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти. Он должен выплатить 18 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В основу дела легли высказывания клирика во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого он является.
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Уральского схимонаха Сергия оштрафовали на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти

Верхнепышминский городской суд оштрафовал в понедельник лишенного церковным судом сана схимонаха Сергия в рамках административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
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