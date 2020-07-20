Общество
BFM.ruСуд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти
Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти. Он должен выплатить 18 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В основу дела легли высказывания клирика во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого он является.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Кино
Названы стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»
В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан".
Piter.tv 04:31
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США
Известно, что в 2008 году власти белоруссии отозвали своего посла из США из-за введения американской стороной санкций против компании «Белнефтехим».
Страна Советов on-line 11:50
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Игры
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Пользователь форума Reddit заметил, что в коде официального сайта Sony есть соответствующая информация.
Evo-rus.com 10:28
Происшествия
Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Газета.Ru 13:29
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Происшествия
В Саратове напали на следователя управления СК
В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Армия и оружие
Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками
ИА Красная Весна вчера в 04:39
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 08:34
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Политика
Трамп считает ситуацию с криминалом в Чикаго хуже, чем в Афганистане
NEWS.ru писал, что после акции протеста, которая прошла в Чикаго 17 июля, пострадали 18 полицейских.
News.ru 13:05
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском 10:51
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения»
Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса.
REGNUM 13:13
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 13:21
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Политика
Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных
Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 09:40
Киберспорт
В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales будет поддержка 4K 60 FPS
Insomniac Games поделилась подробностями Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
Cyber.sports.ru 12:39
Политика
Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
Происшествия
СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии.
Газета.Ru 00:09