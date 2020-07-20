Общество

BFM.ruBFM.ruСуд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

Суд Свердловской области назначил штраф схимонаху Сергию (Романову) по делу о возбуждении ненависти. Он должен выплатить 18 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс». В основу дела легли высказывания клирика во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого он является.
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Суд наказал захватившего монастырь на Урале опального священника

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Схимонаха Сергия оштрафовали за разжигание ненависти

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Уральский суд оштрафовал схиигумена Сергия на 18 тыс. рублей

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Уральский схимонах Сергий оштрафован по делу о возбуждении ненависти

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Бывшего схиигумена Сергия оштрафовали на 18 тыс. рублей

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Уральского схимонаха Сергия оштрафовали на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти

ТАСС12:17

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Интерфакс11:44
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Ведомости 12:23
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Кино

Названы стартовые сборы сиквела «Поезда в Пусан»

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что названы стартовые сборы сиквела "Поезда в Пусан".
Piter.tv 04:31
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Известно, что в 2008 году власти белоруссии отозвали своего посла из США из-за введения американской стороной санкций против компании «Белнефтехим».
Страна Советов on-line 11:50
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Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Игры

Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки

Пользователь форума Reddit заметил, что в коде официального сайта Sony есть соответствующая информация.
Evo-rus.com 10:28
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Происшествия

Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки

По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
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Происшествия

МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине

МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
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Происшествия

В Саратове напали на следователя управления СК

В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области.
Газета.Ru 12:31
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
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Армия и оружие

Три танка Азербайджана были уничтожены армянскими беспилотниками

ИА Красная Весна вчера в 04:39
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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
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Политика

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru 13:02
Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Происшествия

ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
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Политика

Трамп считает ситуацию с криминалом в Чикаго хуже, чем в Афганистане

NEWS.ru писал, что после акции протеста, которая прошла в Чикаго 17 июля, пострадали 18 полицейских.
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Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском 10:51
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным в истории «Евровидения»

Женева, Швейцария, 20 июля 2020, 20:13 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», набрал рекордное число просмотров за всю историю этого международного песенного конкурса.
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Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 13:21
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Политика

Путин подписал закон о повышении выплат семьям погибших военных

Закон о повышении пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных подписал президент РФ Владимир Путин.
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Киберспорт

В Marvel’s Spider-Man: Miles Morales будет поддержка 4K 60 FPS

Insomniac Games поделилась подробностями Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
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Политика

Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Дума ТВ 09:56
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Происшествия

СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку после исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии.
Газета.Ru 00:09
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