Происшествия

ТАССТАСССуд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

Мещанский суд Москвы назначил участнику несанкционированной акции 27 июля Самариддину Раджабову денежный штраф в размере 100 тыс. рублей и освободил в зале суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из суда.
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с чего всё началось
Мещанский районный суд приговорил фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова к штрафу в 100 000 руб., сообщает
 «Медиазона» со ссылкой на корреспондента.
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