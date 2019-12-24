с чего всё началось

Мещанский суд Москвы назначил участнику несанкционированной акции 27 июля Самариддину Раджабову денежный штраф в размере 100 тыс. рублей и освободил в зале суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из суда.

Общество «Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом» НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Спорт Исполком ОКР поддержал РУСАДА в споре с WADA Наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с решением WADA о признании РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Футбол Бывший вратарь «Челси» рассказал о конфликте с Сарри Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал о конфликте с экс-наставником лондонского клуба Маурицио Сарри в раздевалке после поражения от "Манчестер Сити" (0:6).

Экономика Составлен рейтинг закредитованности регионов России На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.

Политика Названы имена вычеркнутых из обмена пленными между Киевом и Донбассом Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, были исключены из списков на обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Космос Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Футбол РФС утвердил запрет на критику судей Исполком Российского футбольного союза принял изменения в регламент по этике, в соответствии с которыми игрокам, тренерам и другим представителям клубов запрещено публично критиковать действия арбитров.

Политика Путин назвал возможное изменение в Конституцию Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.