Происшествия
ТАСССуд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову
Мещанский суд Москвы назначил участнику несанкционированной акции 27 июля Самариддину Раджабову денежный штраф в размере 100 тыс. рублей и освободил в зале суда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из суда.
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с чего всё началось
Мещанский районный суд приговорил фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова к штрафу в 100 000 руб., сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента.Ведомости08:13
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Общество
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
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Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Спорт
Исполком ОКР поддержал РУСАДА в споре с WADA
Наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с решением WADA о признании РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Футбол
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Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал о конфликте с экс-наставником лондонского клуба Маурицио Сарри в раздевалке после поражения от "Манчестер Сити" (0:6).
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На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Политика
Названы имена вычеркнутых из обмена пленными между Киевом и Донбассом
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, были исключены из списков на обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Общество
В США вооруженные люди «задержали» Тимати
В США известный российский рэп-исполнитель Тимати стал жертвой пранка, видео розыгрыша он выложил в Instagram.
Политика
Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Футбол
РФС утвердил запрет на критику судей
Исполком Российского футбольного союза принял изменения в регламент по этике, в соответствии с которыми игрокам, тренерам и другим представителям клубов запрещено публично критиковать действия арбитров.
Политика
Путин назвал возможное изменение в Конституцию
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин, комментируя вопрос о целесообразности внесения изменений в Конституцию России, заявил, что можно было бы убрать слово «подряд» в законе, где оговаривается количество сроков, в течение которых может править глава государства.
Политика
США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.
Шоу-бизнес
Родители 25-летнего бойфренда Мадонны оказались моложе нее
61-летняя певица Мадонна познакомилась с родителями своего 25-летнего бойфренда – танцора Ахламалика Уильямса.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Происшествия
Кузнецова: семья до сих пор не забрала девочку, живущую в больнице
Девочка, которая пять лет живет в Перинатальной медицинском центре, до сих пор находится там, родственники ее не забрали, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Общество
В СБУ ответили на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская ответила на своей страничке в Facebook на сообщения о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы были обнаружены тела убитых оперативников ведомства.