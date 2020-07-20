Общество

News.ruNews.ruСуд оштрафовал уральского схимонаха Сергия на 18 тысяч рублей

Лишённый церковного сана уральский схимонах Сергий оштрафован на 18 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Верхнепышминский городской суд в рамках административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), передаёт ТАСС.
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На Урале бывшего схиигумена оштрафовали за возбуждение ненависти

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Уральского схимонаха Сергия оштрафовали на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти

ТАСС12:17

Среднеуральского схиигумена Сергия снова оштрафовали

Эхо Москвы15:06

Мятежного схимонаха на Урале оштрафовали на 18 тыс. руб. за возбуждение ненависти

Интерфакс11:44
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Кино

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В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции

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В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Японская компания Sony планирует выпустить God of War на ПК в августе.
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Происшествия

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Происшествия

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Авто

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Происшествия

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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
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Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

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Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев

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Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Японский автопроизводитель представил концепт нового компактного кроссовера Magnite. Презентация новинки состоялось в онлайн-формате.
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Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

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В начале этого месяца из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry открыли бету PC-версии Mortal Shell для всех желающих.
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В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima

Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
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Кино

Продюсеры «Ходячих мертвецов» сообщили новости о фильме про Рика Граймса

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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

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