Лишённый церковного сана уральский схимонах Сергий оштрафован на 18 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Верхнепышминский городской суд в рамках административного дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), передаёт ТАСС.

Суд оштрафовал уральского схимонаха Сергия на 18 тысяч рублей

Кино Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros. 6

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров. 241

Авто Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage. 20

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 101

Кино Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше» Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.

Общество Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет. 736

Авто Nissan представил самый маленький кроссовер Японский автопроизводитель представил концепт нового компактного кроссовера Magnite. Презентация новинки состоялось в онлайн-формате. 31

Киберспорт Бета Mortal Shell привлекла больше 350 тысяч игроков В начале этого месяца из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry открыли бету PC-версии Mortal Shell для всех желающих.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express. 345

Политика Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку». 125

Игры В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.