Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости. При этом прокурор просила шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью.

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