Общество
РИА НовостиСуд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости. При этом прокурор просила шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью.
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Актриса Юлия Пересильд: Я рада, что Светлана Прокопьева все-таки на свободе
Псковская Лента Новостей09:24
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