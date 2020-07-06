Общество
РИА НовостиСуд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости. При этом прокурор просила шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью.
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Нет, абсолютно не значит... Здесь вопрос соблюдения или несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 06:43
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Суд вынес приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. ФОТО. ВИДЕО
Псковская Лента Новостей05:04
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