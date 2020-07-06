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РИА НовостиРИА Новости

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости. При этом прокурор просила шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью.В источнике
Подробнее о событии

Песков отказался комментировать приговор журналистке Прокопьевой

Коммерсантъ07:19

Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма

Snob.ru05:57

ЕС призвал соблюдать права журналистов в контексте дела Прокопьевой

ТАСС07:39

На приговор Светлане Прокопьевой

Псковская Лента Новостей08:33

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости05:06

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Интерфакс00:07

Журналистское объединение «Синдикат 100» требует отменить приговор Светлане Прокопьевой и оправдать журналистку

Эхо Москвы08:32
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России не нужен Донбасс, ей нужна вся Украина, — одиозный экс-чиновник Тука

Бывший украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука предлагает нынешним властям «незалежной» воспользоваться сложившейся ситуацией, при которой Россия медлит с присоединением Донбасса.
Rusvesna.su07:45

Илон Маск выпустил шорты Tesla, которые раскупили в считанные минуты

Глава Tesla на волне эйфории от успехов на биржевом рынке решил пошутить над всеми, кто не верил в него, и выпустил красные шорты стоимость 69.420 доллара, которые моментально стали бестселлером.
Илон Маск выпустил шорты Tesla, которые раскупили в считанные минуты
Российская газета08:35
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Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости08:00
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета06:05
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МИД потребовало вернуть деньги с граждан, возвратившихся из-за границы

Напомним, в начале апреля Правительство РФ выделило ведомству 500 миллионов рублей, предназначенных для материальной поддержки россиян, которые в связи с пандемией не могут вернуться в Россию из других стран.
Знамя труда (Альметьевск)вчера в 04:57
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В Иркутской области стало больше больных с тяжелой формой коронавируса

В дальнейшем при положительном результате на коронавирус, пациента переводят в ковидный госпиталь, в случае отрицательного – в обычный терапевтический стационар, – сказала Валентина Вобликова.
Областная газета (г. Иркутск)05:12
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Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках

По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус02:32
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Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%

В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года.
РБК07:22
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