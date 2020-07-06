Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
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Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на полмиллиона рублей по делу о публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости. При этом прокурор просила шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на занятие профессиональной деятельностью.В источнике
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