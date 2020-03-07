Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

Суд парагвайского Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо по делу об использовании фальшивых удостоверений личности во время въезда и пребывания в стране до шести месяцев. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters.
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Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

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Суд Парагвая оставил Роналдиньо под стражей

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Суд в Парагвае арестовал Роналдиньо из-за поддельного паспорта

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Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

РИА Новостивчера в 16:28
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Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.
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Омский «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в Уфе

Накануне в Уфе прошел четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» разгромил «Салават Юлаев».
Om1.ru вчера в 22:09
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Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей

На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Sports.ru 00:50
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В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 09:14
Биатлон

Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
RT на русском вчера в 05:41
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 00:19
Общество

Корягу за 2 миллиона рублей продают на Алтае

Кусок дерева женщина оценила в два миллиона рублей. В описании сказано, что ствол был найдет в Чулышманской долине Республики Алтай.
Московский Комсомолец вчера в 23:38
Здоровье

В симптомах коронавируса выявили изменения

Москва 24 вчера в 00:40
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Составлен рейтинг полезности молочных продуктов

Врач-диетолог Лидия Ионова составила рейтинг полезности молочных продуктов. На первое место эксперт поставила йогурт.
Газета Кемерова вчера в 20:34
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Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Политика

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
РИА Новости вчера в 20:35
Здоровье

Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь

Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество

В России выявили четыре новых случая коронавируса

В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
РИА Новости вчера в 07:34
Здоровье

Ужинай, а то растолстеешь! Диетолог разрушил миф о еде после шести

Миф о вредности еды после шести вечера появился примерно в конце 90-х — начале 2000-х, когда стала популярна модель периодического голодания.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости вчера в 17:24
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 21:10
Авто

Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для России

Корейский автопроизводитель опубликовал первые данные об обновлённом кроссовере Hyundai Creta для российского рынка.
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Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс вчера в 20:00
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 10:09
Энергетика

Цены на нефть опускаются, баррель Brent остается ниже $50

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.
Росбалт 06 марта в 01:59
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта

RT на русском 00:40
Футбол

Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
NewInform вчера в 13:08
Армия и оружие

Минобороны РФ установит в Крыму комплекс слежения за космосом

Аргументы и Факты вчера в 23:03
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru вчера в 13:04
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 12:39
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Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Известия вчера в 20:44
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МТС распродает Redmi Note 8 Pro по смешной цене

Онлайн-магазин мобильного оператора МТС значительно снизил цену на топовый китайский смартфон Redmi Note 8 Pro.
Goroday.ru 06 марта в 15:02
Игры

Разработчик раскрыл впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

iXBT.com вчера в 18:04
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Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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