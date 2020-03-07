Суд парагвайского Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо по делу об использовании фальшивых удостоверений личности во время въезда и пребывания в стране до шести месяцев. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters.

Общество Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Биатлон Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.

Общество Корягу за 2 миллиона рублей продают на Алтае Кусок дерева женщина оценила в два миллиона рублей. В описании сказано, что ствол был найдет в Чулышманской долине Республики Алтай.

Здоровье Составлен рейтинг полезности молочных продуктов Врач-диетолог Лидия Ионова составила рейтинг полезности молочных продуктов. На первое место эксперт поставила йогурт.

Общество Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

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Энергетика Цены на нефть опускаются, баррель Brent остается ниже $50 Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.