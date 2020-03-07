Происшествия
ИзвестияСуд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Суд парагвайского Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо по делу об использовании фальшивых удостоверений личности во время въезда и пребывания в стране до шести месяцев. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в Уфе
Накануне в Уфе прошел четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» разгромил «Салават Юлаев».
Единоборства
Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей
На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Биатлон
Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
Корягу за 2 миллиона рублей продают на Алтае
Кусок дерева женщина оценила в два миллиона рублей. В описании сказано, что ствол был найдет в Чулышманской долине Республики Алтай.
Здоровье
В симптомах коронавируса выявили изменения
Здоровье
Составлен рейтинг полезности молочных продуктов
Врач-диетолог Лидия Ионова составила рейтинг полезности молочных продуктов. На первое место эксперт поставила йогурт.
Общество
Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге
Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Здоровье
Вегетарианцев в России может ждать опасная болезнь
Весной с проблемой авитаминоза в России могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты.
Общество
В России выявили четыре новых случая коронавируса
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
Здоровье
Ужинай, а то растолстеешь! Диетолог разрушил миф о еде после шести
Миф о вредности еды после шести вечера появился примерно в конце 90-х — начале 2000-х, когда стала популярна модель периодического голодания.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Авто
Hyundai анонсировала новую Hyundai Creta для России
Корейский автопроизводитель опубликовал первые данные об обновлённом кроссовере Hyundai Creta для российского рынка.
Футбол
Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Энергетика
Цены на нефть опускаются, баррель Brent остается ниже $50
Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта
Футбол
Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Армия и оружие
Минобороны РФ установит в Крыму комплекс слежения за космосом
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику
Гаджеты
МТС распродает Redmi Note 8 Pro по смешной цене
Онлайн-магазин мобильного оператора МТС значительно снизил цену на топовый китайский смартфон Redmi Note 8 Pro.
Игры