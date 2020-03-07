Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий. Парагвайский судья считает, что в случае домашнего ареста они могут скрыться, а Бразилия не выдаст их обратно.

Происшествия В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

Армия и оружие Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.

Космос Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.

Политика Канада выделит около $1,5 миллиона в поддержку полиции Украины Канада выделит более 2 миллионов канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США) в помощь полиции Украины, сообщается в пресс-релизе МИД Канады по итогам визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.