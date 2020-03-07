Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд оставил Роналдиньо под стражей

Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий. Парагвайский судья считает, что в случае домашнего ареста они могут скрыться, а Бразилия не выдаст их обратно.
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Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

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Роналдиньо продлили срок ареста до шести месяцев

РЕН ТВ01:11

Суд в Парагвае арестовал Роналдинью из-за поддельного паспорта

Коммерсантъвчера в 17:57

Суд оставил Роналдиньо под стражей

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Суд Парагвая оставил Роналдиньо под стражей

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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо помещен под стражу в Парагвае

Эхо Москвы03:00

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

РИА Новостивчера в 17:28
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Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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