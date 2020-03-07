Происшествия
Газета.RuСуд оставил Роналдиньо под стражей
Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий. Парагвайский судья считает, что в случае домашнего ареста они могут скрыться, а Бразилия не выдаст их обратно.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Политика
В ГД пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников.
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Единоборства
Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей
На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Общество
Рекорд тепла для 8 марта установлен в Москве ранним утром
За всю историю метеонаблюдений ранее утро 8 марта в Москве стало самым теплым, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Армия и оружие
Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи социальных сетей с иронией восприняли появление видеоролика, на кадрах которого видны практические занятия 54-й механизированной бригады украинских вооруженных сил (ВСУ).
Биатлон
Логинов объяснил, почему пропустит масс-старт в чешском Нове-Место
Ранее Логинов пропустил эстафетную гонку. Масс-старт в Нове-Место пройдет 8 марта, начало намечено на 15:35 мск.
Происшествия
Из кранов жителей деревни в Италии вместо воды полилось вино
Армия и оружие
Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.
Общество
Названы самые распространённые профессии среди женщин в России
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Политика
Канада выделит около $1,5 миллиона в поддержку полиции Украины
Канада выделит более 2 миллионов канадских долларов (около 1,5 миллиона долларов США) в помощь полиции Украины, сообщается в пресс-релизе МИД Канады по итогам визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Здоровье
Ужинай, а то растолстеешь! Диетолог разрушил миф о еде после шести
Миф о вредности еды после шести вечера появился примерно в конце 90-х — начале 2000-х, когда стала популярна модель периодического голодания.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Политика
Девушка из Иванова попросила Путина взять ее замуж
Сегодня, 6 марта, во время рабочего визита Президента России в Иваново Владимиру Путину сделали предложение.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа.
Музыка
В сети опубликовали отрывок песни Little Big для Евровидения
Единоборства
Роберт Хелениус нокаутировал Адама Ковнацки
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Здоровье
Лекарство от коронавируса обнаружили на Украине
Ученые опытным путем доказали, что «Протефлазид» способен успешно бороться с украинским штаммом заболевания, сообщают «Рамблер/новости».
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Политика
Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество