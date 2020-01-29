Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Кассационный суд оставил без изменений приговор блогеру Синице, осужденному на пять лет

ТАСС03:55

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

РИА Новости04:00

Второй кассационный суд оставил в силе приговор В.Синице за твит с угрозами детям правоохранителей

Агентство Москва03:54

Кассационный суд подтвердил приговор блогеру Синице за твит

Интерфакс04:00

Кассационный суд оставил без изменений приговор блогеру Синице

RT на русском04:04

Кассационный суд оставил в силе отказ допустить журналистку «Новой» в колонию для интервью с экс-мэром Ярославля

Новая газета09:36

Суд оставил в силе тюремный срок блогеру Синице за запись в Twitter

Коммерсантъ04:08
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Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
ТАСС 09:46
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Журналистка RT, раненная в Сирии, находится в тяжелом состоянии

Корреспондент телеканала Russia Today Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийской провинции Идлиб.
Вести.Ru 09:49
Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости 08:30
Общество

Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

АМИТЕЛ 27 января в 23:57
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru 09:47
Политика

Генсек ОИС прокомментировал «сделку века» Трампа

Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Биньямин Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
РИА Новости 10:12
Футбол

«Арсенал» объявил о подписании Пабло Мари

Soccer.ru 09:16
Общество

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества с Британией

«Стороны особо подчеркнули заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества после выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года» на белорусском рынке с субъектами из РФ и КНР.
REGNUM 07:13
Экономика

Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO

Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК.
РБК 05:25
Происшествия

В Ростовской области возбудили дело после массового ДТП

Уголовное дело возбуждено после проверки обстоятельств массового ДТП в Ростовской области с участием четырех транспортных средств, в том числе рейсового автобуса и грузовика, в результате которого погибли двое, еще восемь человек были госпитализированы.
ТАСС 08:21
Культура

В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
RuNews24.ru 03:31
Энергетика

На Украине почти закончился собственный газ

На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».
Lenta.ru 10:09
Экономика

В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Московский Комсомолец 08:15
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Гаджеты

С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на на старых смартфонах. Об этом сообщается на странице поддержки WhatsApp.
МонаВиста вчера в 12:55
Общество

Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай

Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
Московский Комсомолец 10:03
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip выйдет в четырёх цветах

Утверждается, что поначалу южнокорейский гигант предложит Galaxy Z Flip в четырёх вариантах оформления.
3DNews вчера в 07:44
Общество

Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне

Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.
Salt Mag 09:40
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Музыка

Дмитрий Маликов празднует 50-летие

29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
RT на русском 03:47
Общество

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Телеканал 360° вчера в 12:02
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Наука

В контейнерах для хранения ядерных отходов в США обнаружена уязвимость

Актуальные Новости вчера в 09:17
Авто

Новый Kia Rio X-Line заметили в Петербурге

Обновленный кросс-хэтчбек Kia Rio X-Line был заснят на территории Санкт-Петербурга.
7 новостей 02:54
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