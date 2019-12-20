Общество

ТАССТАСССуд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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