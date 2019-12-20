Общество
ТАСССуд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Общество
Суд восстановил Олега Пака в должности главврача медцентра ДВФУ
Олег Пак восстановлен в должности главного врача медцентра Дальневосточного федерального университета.
Происшествия
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к этой спецслужбе.
Политика
Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Культура
Руководитель «Уральских пельменей» опроверг слухи о прощальном туре
О прощальном туре «Уральских пельменей» начали говорить после того, как стало известно, что из шоу ушли Андрей Рожков, Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
Путин нашел варианты увеличения зарплат врачей
Модель развития здравоохранения в России, несмотря на проблемы, лучше оставить в нынешнем варианте, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
Общество
Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Авто
Дилеры рассказали, на сколько с января подорожают автомобили
Дилеры и автопроизводители подтвердили, что ожидающееся подорожание автомобилей с 1 января 2020 года состоится.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Происшествия
В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
Армия и оружие
Найдена уязвимость российских С-500 перед F-15 и F-16
Обнаружена уязвимость в работе новейшей системы С-500 «Прометей».
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
«Худший подкат года». В Аргентине футболист едва не сделал соперника инвалидом
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сделал предложение Софии Ротару
Эпатажный музыкант Бари Алибасов снова шокирует общественность.
Армия и оружие
Армия САР начала новую военную операцию в Идлибе
Сирийская правительственная армия приступила к новой военной операции на юго-востоке провинции Идлиб.
Кино
Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Общество
Путин ответил на вопрос об экологии в Красноярске
Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Также президент затронул тему лесных пожаров.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Наука
Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней
Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина
В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.