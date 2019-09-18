Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд освободил Губайдулина из-под стражи

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в начале заседания гособвинитель попросил вернуть дело в прокуратуру на доследование и изменить обвиняемому меру пресечения. Суд оба ходатайства удовлетворил, Губайдулина освободили из-под стражи.
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с чего всё началось

«Московское дело». Айдар Губайдулин и суд за брошенную бутылку. День 2

Затем называет причину для возврата дела в прокуратуру — несоответствие квалификации действий Губайдулина, ущемление его права на защиту, в соответствие с которым он должен знать, в чем обвиняется.
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