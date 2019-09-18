Происшествия
РИА НовостиСуд освободил Губайдулина из-под стражи
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в начале заседания гособвинитель попросил вернуть дело в прокуратуру на доследование и изменить обвиняемому меру пресечения. Суд оба ходатайства удовлетворил, Губайдулина освободили из-под стражи.
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с чего всё началось
Затем называет причину для возврата дела в прокуратуру — несоответствие квалификации действий Губайдулина, ущемление его права на защиту, в соответствие с которым он должен знать, в чем обвиняется.Медиазона02:59
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Российская газета 08:13
Происшествия
Стал известен мотив сбросившей детей с моста москвички
Жительница Москвы, которая сбросила двух своих маленьких дочерей с моста в районе Некрасовка, могла быть не в себе после неудачной попытки устроить детей в детский сад, пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 08:49
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
RT на русском 07:19
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
ТАСС вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью на старте Лиги чемпионов
«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Во втором туре дортмундцы сыграют против «Славии», а каталонцы — против «Интера».
Спорт-Экспресс вчера в 16:55
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Космос
В Антарктиде найдено подтверждение того, что на континенте побывали инопланетяне
Уфологи давно считают, что Антарктида из-за своей отдаленности и малоизученности, давно привлекла внимание инопланетян.
Южный Федеральный 16 сентября в 20:59
Происшествия
Два человека погибли при крушении самолёта ВВС у побережья Испании
ВВС Испании сообщили, что два человека погибли при крушении учебного самолёта у побережья Испании.
RT на русском 07:17
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru 04:50
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело 04:38
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Политика
Киев поставил встречу «нормандской четверки» под угрозу срыва
Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса.
Lenta.ru 08:51
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 16 сентября в 13:58
Гаджеты
Honor выпустил бюджетный смартфон Honor Play 3e
Вдобавок, новинка имеет 3,5-мм разъем для наушников и порт Micro-USB. Ёмкость аккумулятора Honor Play 3e составляет 3020 мАч.
ITZine.ru вчера в 10:10
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39