с чего всё началось

На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на адвоката заключенных Юрия Падалко.

Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО

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