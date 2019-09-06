Футбол
9111.ruСуд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на адвоката заключенных Юрия Падалко.
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с чего всё началось
Алексеевский районный суд на выездном заседании в исправительной колонии № 4 Белгородской области постановил освободить условно-досрочно футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК), передает Интерфакс.Новая газета02:54
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