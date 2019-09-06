Футбол
Lenta.ruСуд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru вчера в 05:30
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Происшествия
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
РИА Новости 03:52
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Экономика
В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета
Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ — в городе открыто всего 167 эскроу-счетов.
РБК 04:09
Политика
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
RT на русском 01:17
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Происшествия
В липецком небе столкнулись два Су-34
Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Общество
Кабмин выделил средства на закупку иностранных лекарств для детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
RT на русском вчера в 14:47
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
В Индии в городе Гунтур 74-летняя Эрраматти Мангаямма стала матерью двух здоровых близняшек. Малыши появились на свет в результате ЭКО.
Медпульс вчера в 20:48
Транспорт
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия вчера в 00:26
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Общество
Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов потратят на свадьбу 16 миллионов рублей
Как отметил Морозов, Собчак и Богомолов выбрали крайне дорогой свадебный кейтеринг, который обойдется им в 40 тысяч рублей на человека.
Рамблер 01:20
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Происшествия
В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
REGNUM 03:25
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
В конгрессе США выступили против возвращения России в G7
Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Происшествия
В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
Известия вчера в 15:27