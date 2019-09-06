Футбол

Lenta.ruLenta.ruСуд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Прокуратура не планирует обжалование решения по УДО Кокорина и Мамаева

Sport24.ru04:18

Главный редактор #PPS Николай Роганов: «Хорошо, что Кокорину и Мамаеву дали шанс вернуться к нормальной жизни»

ProstoProSport04:30

ОНК: «Кокорин и Мамаев принесут гораздо больше пользы обществу, находясь на свободе»

Спорт-Экспресс04:21

Прокурор не будет обжаловать решения по УДО Кокорина и Мамаева

Матч ТВ04:33

Кокорин и Мамаев на свободе через 10 дней: теперь их хвалит даже прокурор, потерпевшие тоже не против УДО

Sports.ru04:28

Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО. Краткий гид

Чемпионат04:03

Футболисты-дебоширы Кокорин и Мамаев выйдут на свободу раньше срока

СитиТрафик03:21
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Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»

Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
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Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в фильме «Матрица»

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Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
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Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru вчера в 05:30
Происшествия

Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Происшествия

В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка

РИА Новости 03:52
Политика

Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Газета.Ru 01:17
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Экономика

В 42% регионов оказалось не продано ни одной квартиры через эскроу-счета

Один из лидеров спроса на жилье, Санкт-Петербург, оказался только на 17-м месте в статистике ЦБ — в городе открыто всего 167 эскроу-счетов.
РБК 04:09
Политика

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

RT на русском 01:17
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Известия вчера в 19:57
Происшествия

В липецком небе столкнулись два Су-34

Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Гаджеты

Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры

Megaobzor.com вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика

Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Общество

Кабмин выделил средства на закупку иностранных лекарств для детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
RT на русском вчера в 14:47
Общество

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

В Индии в городе Гунтур 74-летняя Эрраматти Мангаямма стала матерью двух здоровых близняшек. Малыши появились на свет в результате ЭКО.
Медпульс вчера в 20:48
Транспорт

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия вчера в 00:26
Политика

Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Авто

Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5

Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Общество

Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов потратят на свадьбу 16 миллионов рублей

Как отметил Морозов, Собчак и Богомолов выбрали крайне дорогой свадебный кейтеринг, который обойдется им в 40 тысяч рублей на человека.
Рамблер 01:20
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Происшествия

В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
REGNUM 03:25
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика

В конгрессе США выступили против возвращения России в G7

Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Происшествия

В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери

Известия вчера в 15:27
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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