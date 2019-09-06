Футбол

RT на русскомRT на русскомКокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на решение суда.
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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

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Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

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