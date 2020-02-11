К 13:00 возле здания суда собрались сторонники, которые вели прямую трансляцию. Выступивший в заседании Олег ЗУБКОВ подверг критике все обвинения, которые были выдвинуты в его адрес. В итоге судья принял решение освободить ЗУБКОВА из-под ареста.

Армия и оружие ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Культура Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.

Здоровье Российский диетолог развенчал миф о молоке Российский врач-диетолог Артур Моисеенко развенчал миф о том, что молоко и молочные продукты вредят здоровью.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Политика Зеленский рассказал об общении с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза», сообщает «Газета.ru».

Общество Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.

Наука Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику фигуры Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились результативными действиями, при этом капитан «Вашингтона» завершил встречу с худшим показателем полезности в команде — «-4».

Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".