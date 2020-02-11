Общество
Аргументы неделi. КрымСуд освободил Зубкова из-под стражи
К 13:00 возле здания суда собрались сторонники, которые вели прямую трансляцию. Выступивший в заседании Олег ЗУБКОВ подверг критике все обвинения, которые были выдвинуты в его адрес. В итоге судья принял решение освободить ЗУБКОВА из-под ареста.
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Суд в Крыму отпустил из-под стражи владельца крупнейшего в Европе парка львов (версия 2)
Интерфакс - Россия11:24
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
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