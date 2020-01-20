Общество

Вести.RuВести.RuСуд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Такое решение приняла судья Преображенского суда Москвы. Ранее следствие ходатайствовало о прекращении в отношении артистки уголовного дела и освобождении ее от ответственности.
Читать в источнике
Комментировать434

Подробнее о событии

Преображенский суд Москвы назначил актрисе Наталье Бочкаревой штраф в 30 тыс.рублей по обвинению в хранении наркотиков

Эхо Москвы11:03

Актриса Бочкарева ответила «ненавистникам» после прекращения уголовного дела о наркотиках

Московский Комсомолец12:56

Суд оштрафовал актрису Н.Бочкареву на 30 тыс. руб. за хранение наркотиков

Агентство Москва08:14

Пойманная с кокаином Бочкарева отделалась штрафом. Решение законное, но к нему есть претензии

Телеканал 360°11:37

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Интерфакс08:25

Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тыс. рублей за хранение кокаина

ТАСС08:32

Наталья Бочкарева прокомментировала приговор за наркотики

РИА Новости10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Авто

Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию авто

Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Автоновости дня вчера в 22:54
Политика

Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора

RT на русском 09:53
Политика

Бывший адвокат Януковича стал замглавы госбюро расследований Украины

Бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков стал заместителем директора госбюро расследований Украины (ГБР), соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
РИА Новости 15:59
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Общество

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru 11:50
Шоу-бизнес

Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников

19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
Live24 07:12
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия 15:09
Фигурное катание

Журналист из США предложил Туктамышевой выступать за другую страну

РИА Новости 06:32
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс 14:01
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого олигарха

Галеристка Дарья Жукова, прожившая в браке с российским олигархом Романом Абрамовичем 10 лет, официально вышла замуж за миллиардера из Греции Ставроса Ниархоса.
Столица С вчера в 04:02
Общество

В Госдуме оценили сроки принятия закона о маткапитале на первенца

Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
RT на русском 10:24
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Происшествия

Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ

Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
РБК 15:02
Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 13:51
Общество

Правительство одобрило закон о маркировании животных

Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства.
Газета.Ru 14:32
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0

LiveSport.ru вчера в 13:20
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ 12:30
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
Pravda.Ru вчера в 23:16
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Армия и оружие

В России создадут новую ракету для поражения наземных целей

Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
Ferra 18 января в 08:17
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ 18 января в 22:19
Общество

Американец купил подержанный диван и нашел в нем 43 тысячи долларов

Кирби обратился в комиссионный магазин, чтобы найти предыдущего владельца дивана.
Snob.ru 14:31
Общество

Венгерский лоукостер летом 2020 года откроет новые рейсы из «Пулково»

Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air откроет в летнем сезоне 2020 года четыре новых рейса из петербургского международного аэропорта «Пулково», которые будут выполняться в рамках так называемой седьмой степени свободы воздушного пространства.
REGNUM 07:43
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Экономика

Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации

«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
РБК 13:54
Политика

Глава Чувашии извинился за предложение «мочить» журналистов

Довольно странно поздравил журналистов с Днем печати глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Лениздат.Ру 06:53
Политика

Володин пообещал не вносить поправки в Конституцию «бегом»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в Конституцию не будут вносить к каким-то конкретным сроком, а работать над ними будут вдумчиво, передает РИА "Новости".
ЗакC.Ру 12:37
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили вчера в 23:04
Кино

Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века

ToDay News Ufa 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Бочкарёва
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное