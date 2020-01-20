Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник. Согласно решению суда, актриса освобождена от уголовной ответственности.

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

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