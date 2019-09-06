Футбол
Газета.RuСуд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области вынес решение по ходатайствам об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:22, Вашингтон
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Политика
Посольство России в США возмущено арестом россиянина Коршунова
Посольство России в США возмущено арестом россиянина Александра Коршунова, задержанного в итальянском Неаполе по запросу Соединенных Штатов, и выражает решительный протест в связи с неправомерными действиями в отношении нашего соотечественника.
Комсомольская правда вчера в 18:16
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову передадут в Следственный комитет
«По решению Генерального прокурора России Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову будет передано из МВД России для дальнейшего расследования в центральный аппарат СКР», — заявили в ведомстве.
РБК 14:03
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru 12:59
Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Агентство Москва 09:28
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Происшествия
В Берлине Porsche насмерть сбил четверых пешеходов на тротуаре
Автомобиль Porsche выехал на тротуар в Берлине, четыре пешехода, в том числе ребенок, погибли, сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на пожарную службу города.
РИА Новости 15:11
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС вчера в 13:35
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Армия и оружие
Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной
Сегодня стало известно, что экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США во время учебного полета случайно выпустил ракету.
Аргументы недели 13:01
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Гаджеты
Apple протестирует веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила веб-версию приложения Apple Music, которое может использоваться в браузере без программы iTunes.
Клопс 01:19
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
Политика
Глава МИД Швеции решила уйти в отставку
Пост главы шведского МИДа Вальстрём занимает с 2014 года. По её словам, причиной отставки являются семейные обстоятельства.
News.ru 09:37
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03