Алексеевский районный суд Белгородской области вынес решение по ходатайствам об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".

Суд освободил футболистов Кокорина и Мамаева по УДО

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