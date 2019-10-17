Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС. «Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — огласил решение судья.
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Суд продлил арест четырём фигурантам дела о пожаре в ТЦ в Кемерове

RT на русском12:18

Четверо обвиняемых по делу «Зимней вишни» выйдут из СИЗО

Комсомольская правда - Кемерово10:08

Четырех фигурантов дела о «Зимней вишне» просят поместить под домашний арест

Московский комсомолец Кузбасс03:27

Суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

ТАСС09:04

Четырех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» отпустили из-под стражи

Интерфакс - Россия09:18

Суд освободил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

РИА Новости09:24

Обвиняемых по делу «Зимней вишни» просят оставить под стражей до конца января 2020 года

Газета Кемерова03:25
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Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

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Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
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Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
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Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

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Уральский меридиан 01:21
Футбол

Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Спорт-Экспресс 10:38
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Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова

Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом СПЧ к главе государства Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.
РБК 15:23
Здоровье

10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови

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Волгоградская правда вчера в 22:18
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

РБК вчера в 15:55
Авто

Новый Mercedes-AMG C63 получит плагин-гибридный мотор

К настоящему времени известно, что для высокопроизводительных версий Mercedes C-Class и S-Class следующего поколения будет предложен плагин-гибридным силовым агрегатом.
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Армия и оружие

Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
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Политика

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения

Сотрудников правоохранительных органов наделили правом объявлять гражданам официальные предостережения.
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Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Фигурант дела экстремистского сообщества "Новое величие" Руслан Костыленков в Люблинском суде порезал себе вены, сообщил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.
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Названы признаки приближающегося сердечного приступа

Еще одним признаком приближающегося сердечного приступа может быть одышка, возникающая при ходьбе по лестнице после небольшого расстояния.
MedikForum.ru 14 октября в 15:56
Здоровье

Чеснок очень положительно влияет на здоровье человека

HotGeo вчера в 15:14
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Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки

REGNUM 06:30
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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Армия и оружие

На Украине анонсировали доставку патрульных катеров из США

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Политика

Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit

Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
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Происшествия

С каких телефонных номеров калининградцам звонят мошенники

Звонки калининградцам от мошенников чаще всего поступают с номеров, которые начинаются с московского кода 8(495).
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НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг

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Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
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Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

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Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
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Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
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