Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС. «Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — огласил решение судья.

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

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