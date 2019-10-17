Происшествия
RT на русскомСуд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС. «Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — огласил решение судья.
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Четырех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» отпустили из-под стражи
Интерфакс - Россия09:18
Четырех фигурантов дела о «Зимней вишне» просят поместить под домашний арест
Московский комсомолец Кузбасс03:27
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Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Здоровье
На Смоленщине упростят запись на прием к узким медспециалистам
Решение проблем оказания первичной медицинской помощи населению должно стать неотъемлемой частью реализации национального проекта «Здравоохранение», определили Президент РФ Владимир Путин.
ГТРК Смоленск 15 октября в 15:26
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Общество
Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объяснил свой отъезд из России
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, которому предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несогласованной акции в Москве, заявил, что уехал из России из-за опасений за свое будущее.
РБК 15:32
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском 15:26
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском 12:33
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
REGNUM 06:30
Здоровье
В Курганской области пациенты отказались покидать туберкулезный диспансер
В Курганской области несколько человек задержали за осаду туберкулёзного диспансера в поселке Чернавском, который был закрыт на капитальный ремонт.
Вести.Ru 12:23
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение 10:33
Политика
Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит
Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
Вести.Ru 14:56
Происшествия
Названа новая версия гибели Цоя
Lenta.ru 15:33
Технологии
В Ватикане создали умные молитвенные четки
В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
МИР 24 вчера в 18:40
Политика
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Коммерсантъ 10:20
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс 03:47
Авто
Volvo представила электрическую версию XC40
Сегодня Volvo Cars представляет XC40 Recharge – первый полностью электрический автомобиль шведского бренда и первую модель Volvo в новейшем семействе автомобилей Recharge.
SpeedMe вчера в 12:41
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59