Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС. «Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — огласил решение судья.
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с чего всё началось

Обвинение ходатайствует о домашнем аресте четырех обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.
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Суд освободил из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

ТАСС09:04
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