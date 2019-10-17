Происшествия
RT на русскомСуд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС. «Суд постановил для подсудимых Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — огласил решение судья.
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с чего всё началось
Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС01:41
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Четырех фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» отпустили из-под стражи
Интерфакс - Россия09:18
Четырех фигурантов дела о «Зимней вишне» просят поместить под домашний арест
Московский комсомолец Кузбасс03:27
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