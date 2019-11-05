с чего всё началось

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда. Первым на это обратило внимание информагентство RNS. Согласно данным картотеки судебных дел, ходатайство было удовлетворено еще 1 ноября.

Политика Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе» Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.

Экономика ФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов Федеральная антимонопольная служба допустила банкротство в среднесрочной перспективе ряда российских сахарных заводов.

Политика В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.

Экономика Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Игры Так почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нет отрубания конечностей штурмовиков? Одним из главных, если не единственным, разочарований Star Wars Jedi: Fallen Order остаётся отсутствие отрубания конечностей у штурмовиков — на них остаются следы от светового меча, однако даже при прохождении «лезвия» тело остаётся целым.

Авто Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей Компания Toyota рассекретила модель Raize, которая стала самым доступным кроссовером марки.

Политика Ушел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии.

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри.

Транспорт Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.

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Интернет У компании Facebook появился свой логотип Логотип появится на стартовых страницах в продуктах компании. Так, на странице входа в Instagram на iOS появится надпись «from Facebook».

Общество Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Армия и оружие Дивизион С-400 вернулся из Сербии в Россию после совместных учений Дивизион ЗРС С-400 и зенитная ракетно-артиллерийская батарея "Панцирь-С" вернулись из Сербии в Россию после совместных учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Происшествия В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

Футбол «Барса» просмотрит хавбека «Байера» Хавертца в матче ЛЧ против «Атлетико» По информации ESPN, скауты каталонского клуба просмотрят 20-летнего немца в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».