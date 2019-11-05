Происшествия
ВедомостиСуд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни
Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда. Первым на это обратило внимание информагентство RNS. Согласно данным картотеки судебных дел, ходатайство было удовлетворено еще 1 ноября.
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Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.Ведомости07:44
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