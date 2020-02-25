Общество

REGNUMREGNUMСуд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», — сообщили ТАСС в суде.
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Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Александра Реймера

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов для ведомства.
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Клопс02:25

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили условно-досрочно

Коммерсантъ02:09

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ТАСС02:02

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Беловка.рус02:12

Бывший глава ФСИН, оренбуржец Александр Реймер, может выйти по УДО

56orb.ru23 февраля в 00:51

Бывший гайчанин Александр Реймер выйдет из колонии по УДО

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