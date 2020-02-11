Общество

Российская газетаРоссийская газетаСуд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»

В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
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Олег Алексеевич Зубков
Украинский предприниматель
Украинский и российский предприниматель, основатель Зоопарка «Сказка» и Парка львов «Тайган». Активно участвует в общественно-политической жизни Крыма.
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