Общество
Российская газетаСуд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»
В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
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Суд в Крыму отпустил из-под стражи владельца крупнейшего в Европе парка львов (версия 2)
Интерфакс - Россия11:24
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