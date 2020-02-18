Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСуд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка

ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
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Суд отказал ЦБ в аресте имущества экс-владельцев МинБанка на 196 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы во вторник не удовлетворил заявление ЦБ РФ о принятии мер обеспечения по иску к бывшим собственникам и топ-менеджерам находящегося сейчас на санации Московского индустриального банка (МинБ) на 195,7 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.
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Суд отказал ЦБ в аресте имущества экс-владельцев МинБанка на 196 млрд рублей

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