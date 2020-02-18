Экономика
КоммерсантъСуд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка
ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы во вторник не удовлетворил заявление ЦБ РФ о принятии мер обеспечения по иску к бывшим собственникам и топ-менеджерам находящегося сейчас на санации Московского индустриального банка (МинБ) на 195,7 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.Интерфакс07:12
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Происшествия
В Керчи против строителя дома для детей-сирот возбудили уголовное дело
Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Общество
ФСБ предотвратила более 50 нападений на школы с 2018 года
ФСБ РФ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года.
Биатлон
Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я
Экономика
Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на сумму должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко: «Хочу быть кочегаром, как Виктор Цой»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, хочет стать в колонии кочегаром, «как Виктор Цой», сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Политика
Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций
Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
Футбол
Экс-президент «Локомотива» прокомментировала суд с игроком Фернандешем
Бывший президент футбольного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментровала судебное разбирательство московского клуба с экс-полузащитником команды Мануэлом Фернандешем.
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Экономика
Государство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Хоккей
Гол Кучерова в овертайме помог «Тампе» установить исторический рекорд
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принес победу «молниям» над «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), забросив победную шайбу в овертайме.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Происшествия
Ростовчане сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Публичный дебют намечен наженевский автосалон. Внешность нового поколения среднеразмерного кроссовера решена в более агрессивном стиле.
Футбол
Каррагер считает, что УЕФА должен исключить «Сити» из ЛЧ прямо сейчас
Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, — сказал Каррагер.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Футбол
Моуринью считает, что Сон Хын Мин выбыл до конца сезона
Ранее сообщалось, что он выбыл на 6-8 недель. Сон получил травму в матче 26-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:2).
Теннис
Кудерметова победила Ястремскую на старте турнира WTA в Дубае
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Игры
Появились новые скриншоты модификации Fallout 4: New Vegas
Команда разработчиков модификации Fallout 4: New Vegas, которая переносит мир Fallout: New Vegas на движок Fallout 4, опубликовала новые скриншоты своего проекта.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.