30 января ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 195,6 млрд рублей к совладельцам и топ-менеджерам прошедшего санацию Московского индустриального банка.

Шоу-бизнес Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.

Шоу-бизнес Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.

Происшествия Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.

Политика США ввели санкции против подразделения «Роснефти» США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.

Общество Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Авто Электрический кроссовер Cadillac появится в апреле Cadillac представит электрический среднеразмерный кроссовер в апреле, заявил президент марки Стив Карлайл дилерам на съезде Национальной ассоциации автодилеров в понедельник, 17 февраля.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Экономика Центробанк изменит основания для блокировки счетов ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.