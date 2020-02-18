Экономика
Rambler News ServiceСуд отказал ЦБ в аресте имущества бывших совладельцев Минбанка
30 января ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 195,6 млрд рублей к совладельцам и топ-менеджерам прошедшего санацию Московского индустриального банка.
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Технологии
Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты
Xiaomi согласилась выполнять требования закона об обязательной предустановке российского софта на гаджеты.
Кино
Как снимался фильм «Калашников»
Армия и оружие
Стрельбу из новых «Градов» показали на видео
Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Происшествия
Приступ Дмитрия Диброва попал на видео
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Происшествия
Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией
Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Армия и оружие
На Ставрополье прибыли новейшие штурмовики Су-25СМ3 «Суперграч»
Новейшие модернизированные самолеты Су-25СМ3 "Суперграч" поступили в штурмовую авиацию Южного военного округа.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Авто
Электрический кроссовер Cadillac появится в апреле
Cadillac представит электрический среднеразмерный кроссовер в апреле, заявил президент марки Стив Карлайл дилерам на съезде Национальной ассоциации автодилеров в понедельник, 17 февраля.
Хоккей
«Ак Барс» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию
Казанский «Ак Барс» на домашней площадке со счётом 5:3 обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Гаджеты
Microsoft признала опасным обновление Windows 10
Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Общество
Силуанов пообещал начислять пособия с 1 января, а не с даты обращения
Полную выплату пособий гражданам России пообещал министр финансов Антон Силуанов 18 февраля в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале.