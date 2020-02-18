Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСуд отказал ЦБ в аресте имущества бывших совладельцев Минбанка

30 января ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 195,6 млрд рублей к совладельцам и топ-менеджерам прошедшего санацию Московского индустриального банка.
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Суд отказал ЦБ в аресте имущества экс-владельцев МинБанка на 196 млрд рублей

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Суд не согласился арестовывать имущество экс-руководства Минбанка

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Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка

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Суд отказал в аресте активов экс-руководства банка из топ-50 на ₽195 млрд

РБК09:45

Суд не стал арестовывать активы экс-руководителей МИнБанка по иску к ним на 196 млрд руб

ПРАЙМ07:39

Суд отказал ЦБ в аресте имущества бывших совладельцев Минбанка

Rambler News Service07:31

Суд отказал ЦБ в аресте имущества бывшего руководства МИнБанка на 196 млрд рублей

ТАСС07:31
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На Ставрополье прибыли новейшие штурмовики Су-25СМ3 «Суперграч»

Новейшие модернизированные самолеты Су-25СМ3 "Суперграч" поступили в штурмовую авиацию Южного военного округа.
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По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
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США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
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Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
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Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

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