Экономика
Rambler News ServiceСуд отказал ЦБ в аресте имущества бывших совладельцев Минбанка
30 января ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 195,6 млрд рублей к совладельцам и топ-менеджерам прошедшего санацию Московского индустриального банка.
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Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Политика
Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
«Проект» подсчитал число силовиков в России. Их 2,6 млн человек
В целом, около 2,6 млн россиян заняты в силовых ведомствах. Так, в армии насчитывается 793,5 тыс. действующих военнослужащих.
Общество
Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева
Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам
Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина
ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Происшествия
Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ
Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Общество
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
Гаджеты
Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором
Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370
Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Футбол
Холанд о дубле в ворота «ПСЖ»: хочу быть первым в списке бомбардиров
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд после дубля в ворота французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что хочет стать первым в списке бомбардиров.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото, на котором обнажена
Актриса очень часто размещает свои фотографии в соцсети. На этот раз Асмус выложила снимок, который, по всей видимости, был сделан в душе.
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Общество
Греф назвал одну из главных проблем «старых компаний»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "уберизацию" одним из главных вызовов для всех компаний старого типа, сообщает журнал Forbes.
Происшествия
Чиновник Минкультуры Мосолов признал вину в хищении бюджетных средств
РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков Замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, переведенный из СИЗО под домашний арест, признал вину по заведенному делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
Фигурное катание
Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки
Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Общество
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Происшествия
Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки
Всего на судне находились 24 россиянина.
Музыка
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Общество
Apple ограничивает мировые поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены – виной тому вспышка пневмонии в Китае, вызванная новым типом коронавируса.