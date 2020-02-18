Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСуд отказал ЦБ в аресте имущества бывших совладельцев Минбанка

30 января ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск на 195,6 млрд рублей к совладельцам и топ-менеджерам прошедшего санацию Московского индустриального банка.
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Суд не стал арестовывать активы экс-руководителей МИнБанка по иску к ним на 196 млрд руб

ПРАЙМвчера в 07:39

Суд не согласился арестовывать имущество экс-руководства Минбанка

Красная веснавчера в 09:35

Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка

Коммерсантъвчера в 08:34

Суд отказал в аресте активов экс-руководства банка из топ-50 на ₽195 млрд

РБКвчера в 09:45

Суд отказал ЦБ в аресте имущества бывших совладельцев Минбанка

Rambler News Serviceвчера в 07:31

Суд отказал ЦБ в аресте имущества бывшего руководства МИнБанка на 196 млрд рублей

ТАССвчера в 07:31

Суд отказал ЦБ в аресте имущества экс-владельцев МинБанка на 196 млрд рублей

Интерфаксвчера в 07:12
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 04:22
Общество

«Проект» подсчитал число силовиков в России. Их 2,6 млн человек

В целом, около 2,6 млн россиян заняты в силовых ведомствах. Так, в армии насчитывается 793,5 тыс. действующих военнослужащих.
Znak.com 02:03
Общество

Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева

Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
RT на русском 01:43
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Происшествия

В Ташкенте задержали более 20 участников террористической группировки

РИА Новости 02:51
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Известия 01:01
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС вчера в 10:39
Политика

Пекин прокомментировал меры России по ограничению въезда китайцам

Введенные Россией ограничения на въезд гражданам Китая являются временными и обусловлены национальными интересами страны на фоне распространения коронавируса.
РБК 04:18
Происшествия

ФСБ изъяла в Самарской области 20 кг героина

ФСБ России изъяла в Самарской области более 20 кг героина, который перевозили из Центральной Азии участники транснациональной преступной группировки.
ТАСС 02:23
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия

Дело о подготовке терактов в Керчи поручили спецгруппе СК РФ

Расследование уголовного дела о подготовке терактов в двух учебных заведениях Керчи по указанию и.о. руководителя ГСУ СК РФ поручили специальной следственной группе, сформированной из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.
Российская газета 03:33
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 17 февраля в 09:55
Общество

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество

Температура в Москве обновила рекорд второй день подряд

РБК 03:19
Гаджеты

Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором

Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
3DNews 01:47
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Футбол

Холанд о дубле в ворота «ПСЖ»: хочу быть первым в списке бомбардиров

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд после дубля в ворота французского "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что хочет стать первым в списке бомбардиров.
РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала фото, на котором обнажена

Актриса очень часто размещает свои фотографии в соцсети. На этот раз Асмус выложила снимок, который, по всей видимости, был сделан в душе.
RuNews24.ru 04:21
Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Piter.tv 04:12
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Общество

Греф назвал одну из главных проблем «старых компаний»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "уберизацию" одним из главных вызовов для всех компаний старого типа, сообщает журнал Forbes.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Чиновник Минкультуры Мосолов признал вину в хищении бюджетных средств

РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков Замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, переведенный из СИЗО под домашний арест, признал вину по заведенному делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
РЕН ТВ вчера в 23:48
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

Мария Шашина, агент первой в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионки в женском одиночном разряде, рассказала о самочувствии 23-летней Аделины Сотниковой, которая находится в отделении нейрохирургии городской клинической больницы N67 им. Л. А. Ворохобова.
Российская газета 04:19
Общество

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Lenta.ru 01:45
Происшествия

Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

РИА Новости 04:07
Происшествия

Лайнер Diamond Princess в Японии покинули две россиянки

Всего на судне находились 24 россиянина.
Интерфакс 03:50
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 03:20
Общество

Apple ограничивает мировые поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены – виной тому вспышка пневмонии в Китае, вызванная новым типом коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 04:28
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