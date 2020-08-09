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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по иску к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по иску к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщается в материалах суда.В источнике
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Коммерсантъ

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по иску к ФАС

Коммерсантъ19:47
ТАСС

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

ТАСС18:35
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Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 7 месяцев составило 43,7%

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за семь месяцев 2020 года исполнены на 43,7%, что составляет 948 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,168 трлн рублей.
ТАСС02:04
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
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В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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