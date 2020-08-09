Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за семь месяцев 2020 года исполнены на 43,7%, что составляет 948 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,168 трлн рублей.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.