Состав «троек» закрыли для историков Тверской районный суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в ее споре с обществом «Мемориал». Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».

с чего всё началось

Правозащитному центру «Мемориал» отказано в предоставлении информации об 11 советских прокурорах, которые участвовали в работе так называемых сталинских «троек». Как сообщает газета «Коммерсант», соответствующее решение принято в Тверском суде Москвы.

Суд отказал «Мемориалу» в предоставлении данных о советских прокурорах

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