Общество

ГородовойГородовойСуд отказал «Мемориалу» в предоставлении данных о советских прокурорах

Правозащитному центру «Мемориал» отказано в предоставлении информации об 11 советских прокурорах, которые участвовали в работе так называемых сталинских «троек». Как сообщает газета «Коммерсант», соответствующее решение принято в Тверском суде Москвы.
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с чего всё началось

Московский суд вступился за сталинских прокуроров

Состав «троек» закрыли для историков Тверской районный суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в ее споре с обществом «Мемориал». Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек».
Коммерсантъвчера в 18:50

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В Госархиве назвали незаконным решение суда о запрете раскрытия сведений о членах сталинских «троек»

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Суд в Москве отказался раскрыть биографии 11 прокуроров из «троек» НКВД

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В Москве суд встал на защиту персональных данных прокуроров — членов сталинских «троек»

Znak.com03:53

Суд отказался раскрыть «Мемориалу» информацию об 11 прокурорах из сталинских «троек»

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РБК04:58

Московский суд вступился за сталинских прокуроров

Коммерсантъвчера в 18:50
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Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

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Происшествия

Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
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Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
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Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
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Плющенко заявил, что Трусова является лидером его группы

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Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса

Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
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Игра Red Dead Online получила обновление

Сотрудники компании Rockstar Games сообщили, что геймеров ждет обновление в Red Dead Online. Новый патч принес много нововведений в проект.
Vevby.ru вчера в 16:26
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Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
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Происшествия

Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
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Политика

Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания

Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
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Происшествия

Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
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Кино

Осенью DC Comics выпустит новый интерактивный мультфильм о Бэтмене

Лос-Анджелес, США, 29 июля 2020, 13:26 — REGNUM В сети появился первый трейлер интерактивного анимационного фильма DC Showcase's — Batman: Death in the Family.
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

34-летняя Елена уволилась с работы ради переезда на постоянное место жительства на родину супруга Фабио в Италию.
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Общество

В Свердловской области объявили предупреждение о грозах и граде

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о грозах, граде и сильном ветре.
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Видео: в игре Marvel’s Avengers появится Соколиный глаз

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Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог

Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
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Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
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Радимов: Я сильно изменился с начала тренерской карьеры

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал об изменениях в своем отношении к тренерской карьере, которую он начала 10 лет назад.
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Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Помпео назвал Компартию КНР центральной угрозой современности

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что одной из главных угроз для мирового сообщества в современной эпохе является Коммунистическая партия Китая (КПК), сообщает ТАСС.
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Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA

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На президента ФИФА Инфантино завели уголовное дело

Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.
Газета.Ru 09:10
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Общество

Семья Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов

РБК 08:19
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