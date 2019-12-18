Политика

РБКРБКСуд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Арбитраж в апреле 2019 года присудил «Укрнафте» $44,5 млн, а «Стабил» и другим компаниям, подававшим единый иск, — $34,5 млн. Россия оспорила эти решения в Верховном суде Швейцарии. О победе в швейцарском суде сообщила пресс-служба «Укрнафты».
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Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

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Скончался главный художник театра кукол им. Образцова Сергей Алимов

Скончался народный художник России, главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова Сергей Алимов.
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