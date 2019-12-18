Политика
РБКСуд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Арбитраж в апреле 2019 года присудил «Укрнафте» $44,5 млн, а «Стабил» и другим компаниям, подававшим единый иск, — $34,5 млн. Россия оспорила эти решения в Верховном суде Швейцарии. О победе в швейцарском суде сообщила пресс-служба «Укрнафты».
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Политика
Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
Происшествия
В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»
Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Культура
Выйдет ли сериал «Эпидемия» в Интернете в феврале
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Футбол
Агент Авилы отреагировал на интерес со стороны «Краснодара»
«Осасуна» не планирует расставаться с Авилой. Этот игрок не для продажи, — сказал Мунис.
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка
Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка В Сети уверены, что Татьяна Брухунова мечтает о ребенке.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»
В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Армия и оружие
Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания
Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Политика
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Происшествия
В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково
В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
Общество
Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Футбол
«Партизан» сыграет в товарищеском турнире среди российских команд
Сербский футбольный клуб "Партизан" примет участие в товарищеском турнире среди российских команд, который пройдет в феврале в Катаре, сообщил представитель пресс-службы "Матч ТВ".
Общество
В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Политика
Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым
В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Политика
Украинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова
Власти Украины лишили государственной охраны бывшего премьер-министра незалежной Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной рады Александра Турчинова.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Политика
Скрипаль обругала британского посла после его заявления
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Общество
В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.
Экономика
СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам
Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ
Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.