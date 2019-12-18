Политика

РБКРБКСуд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Арбитраж в апреле 2019 года присудил «Укрнафте» $44,5 млн, а «Стабил» и другим компаниям, подававшим единый иск, — $34,5 млн. Россия оспорила эти решения в Верховном суде Швейцарии. О победе в швейцарском суде сообщила пресс-служба «Укрнафты».
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Россию заставили платить Украине за Крым

Lenta.ru04:04

«Укрнафта» победила в споре с Россией в Верховном суде Швейцарии

Коммерсантъ05:32

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в суде на $44 млн

Известия04:55

«Укрнафта» сообщила о победе над Россией в швейцарском суде

РИА Новости04:55

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

RT на русском04:11

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

РБК06:24

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде на $44 млн

ТАСС03:19
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Политика

Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
REGNUM 04:35
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК вчера в 07:16
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Культура

Выйдет ли сериал «Эпидемия» в Интернете в феврале

Российская газета 16 декабря в 08:44
Политика

ЗакС Петербурга одобрил кандидатуру вице-губернатора Соколова

iReactor 04:17
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Футбол

Агент Авилы отреагировал на интерес со стороны «Краснодара»

«Осасуна» не планирует расставаться с Авилой. Этот игрок не для продажи, — сказал Мунис.
Матч ТВ 06:10
Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка

Молодая жена Евгения Петросяна готовится к рождению ребенка В Сети уверены, что Татьяна Брухунова мечтает о ребенке.
Экспресс газета 05:13
Политика

В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 06:30
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Армия и оружие

Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания

Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Вести.Ru вчера в 04:27
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Космос

Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное

Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Московский Комсомолец вчера в 09:57
Политика

В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС

Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 11:34
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

В ООН назвали причины задержания тонны метадона во Внуково

В организации сообщили, что стоимость задержанной партии составляет $79,3 тыс. Партия метадона весом более тонны была обнаружена сотрудниками таможни московского аэропорта накануне.
РБК 04:01
Общество

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Футбол

«Партизан» сыграет в товарищеском турнире среди российских команд

Сербский футбольный клуб "Партизан" примет участие в товарищеском турнире среди российских команд, который пройдет в феврале в Катаре, сообщил представитель пресс-службы "Матч ТВ".
РИА Новости 07:09
Общество

В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество

В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
Lenta.ru 07:06
Политика

Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
РБК 02:20
Происшествия

Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя

РИА Новости 07:16
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Газета.Ru 05:06
Политика

Украинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова

Власти Украины лишили государственной охраны бывшего премьер-министра незалежной Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной рады Александра Турчинова.
Комсомольская правда вчера в 12:41
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru 16 декабря в 11:03
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Армия и оружие

Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути

Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Политика

Скрипаль обругала британского посла после его заявления

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Национальная служба новостей 04:23
Общество

В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.
Известия 07:21
Экономика

СМИ узнали о недовольстве силовиков идеей упростить доступ к недрам

Правительство может отклонить предложенный Минприроды законопроект, который предлагает увеличить порогового значение для золотоносных участков недр федерального значения с 50 до 200 т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к министерству.
РБК 00:19
Общество

Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ

Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
РЕН ТВ 07:15
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