Арбитраж в апреле 2019 года присудил «Укрнафте» $44,5 млн, а «Стабил» и другим компаниям, подававшим единый иск, — $34,5 млн. Россия оспорила эти решения в Верховном суде Швейцарии. О победе в швейцарском суде сообщила пресс-служба «Укрнафты».

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

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