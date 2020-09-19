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Коммерсантъ Екатеринбург
Коммерсантъ Екатеринбург

Суд отказал «ВСМПО-Ависма» в аресте имущества Михаила Воеводина

В обоснование своего заявления корпорация указывает, что с учетом размера предъявленных исковых требований, характера недобросовестных действий господина Воеводина, неприятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного акта.В источнике
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Европейско-Азиатские новости

Свердловский арбитраж не стал арестовывать имущество экс-директора «ВСМПО-Ависма»

Европейско-Азиатские новости00:43
Коммерсантъ Екатеринбург

Суд отказал «ВСМПО-Ависма» в аресте имущества Михаила Воеводина

Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 10:25
Коммерсантъ

Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Коммерсантъвчера в 06:51
ТАСС

Суд отказал в принятии обеспечительных мер по иску «ВСМПО-Ависма» к экс-директору

ТАССвчера в 08:01

Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»

Лидерами гонки после первых двух часов являются два спортпрототипа заводской команды Toyota – этому не помешало даже возникшее в конце первого часа гонки подозрение на прокол, из-за чего Себастьену Буэми (который делит автомобиль с Казуки Накаджимой и Брендоном Хартли) пришлось совершить внеплановый визит в боксы.
Toyota лидирует после 2-х часов «Ле-Мана»
Motorsport.com Россиявчера в 10:47

Цены на жилье восстанавливаются

Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.
Коммерсантъ03:01
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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