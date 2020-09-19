Суд отказал «ВСМПО-Ависма» в аресте имущества Михаила Воеводина
В обоснование своего заявления корпорация указывает, что с учетом размера предъявленных исковых требований, характера недобросовестных действий господина Воеводина, неприятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного акта.В источнике
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Свердловский арбитраж не стал арестовывать имущество экс-директора «ВСМПО-Ависма»
Европейско-Азиатские новости00:43
Суд отказал «ВСМПО-Ависма» в аресте имущества Михаила Воеводина
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 10:25