с чего всё началось

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом 1 октября сообщает «Чемпионат».

Политика Макрон рассказал о встрече с Олегом Сенцовым Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что он провел встречу в Страсбурге с Олегом Сенцовым, ранее освобожденным в рамках взаимного обмена заключенными между Российской Федерацией и Украиной.

Наука Фруктовые мухи-дрозофилы помогают победить старение Чтобы выяснить механизм процесса старения используются мухи.

Общество Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.

Происшествия Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве полковника СК В Сети появилось видео задержания подозреваемого в убийстве полковника Следственного комитета (СК) Владислава Капустина, сообщает РЕН ТВ.

Политика Украина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс".

Наука Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.

Здоровье В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43% Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Армия и оружие В Курской области стартовал осенний призыв За весенний призыв 39 жителей Центрального и Сеймского округов Курска были привлечены к административной ответственности, еще двум молодым людям пришлось отвечать в суде по уголовному делу и заплатить штрафы в 30 тысяч рублей.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Экономика Сбербанк не успел подключиться к Системе быстрых платежей ЦБ Сбербанк не подключился к Системе быстрых платежей к 1 октября. Этот срок был установлен ЦБ для подключения системно значимых банков.

Технологии В США разработали систему GPS нового поколения В США завершили разработку системы спутниковой связи GPS нового поколения под названием OCX, которой занималась компания Raytheon.

Общество У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.

Футбол «Ювентус» одержал победу над «Байером» в матче ЛЧ В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» победил немецкий «Байер».

Происшествия Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.

Армия и оружие Бессмертная классика: на Западе высоко оценили МиГ-31 По мнению журнала The National Interest, МиГ-31, несмотря на то, что это далеко не новый самолет с "архаичным" планером, прекрасно справляется со своей задачей и заслуживает самых высоких оценок.

Финансы Трамп раскритиковал ФРС за слишком сильный доллар Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) по еще большему укреплению доллара начинают бить по американским производителям, его конкурентоспособноть по отношению к другим валютам под вопросом.

Политика США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся» Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».