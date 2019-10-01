Происшествия

REGNUMREGNUMСуд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом 1 октября сообщает «Чемпионат».
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Участник драк футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с жителями столицы Александр Протасовицкий останется в колонии отбывать полный срок наказания, сообщает
 РИА Новости.
Рамблер06:42

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Другу Кокорина и Мамаева брянский суд отказал в УДО

Городской телеканал (Брянск)06:39

Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО

Коммерсантъ08:17

Суд отказал фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому в освобождении по УДО

ТАСС06:17

В Клинцах суд отказал в УДО другу Мамаева и Кокорина

БрянскToday06:25

Друг Кокорина и Мамаева может подать жалобу на отказ брянского суда в УДО

Брянские новости13:42

Суд отказал в УДО Протасовицкому, осужденному вместе с футболистами Кокориным и Мамаевым (версия 2)

Интерфакс - Россия06:29

Протасовицкий пока не решил, будет ли обжаловать отказ в УДО

Спорт-Экспресс07:00
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Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК

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В Минске Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера»

Подписи в документе поставили представители Украины, России, ОБСЕ, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
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Сборную Грузии возмутила песня Меладзе

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Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
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Легендарная группа Metallica объявила об отмене 8 концертов в рамках мирового тура.
Блокнот.ру 12:23
Футбол

Джан Пьеро Гасперини: «Нам будет сложно пережить такое поражение»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после второго подряд поражения в групповом турнире Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 15:46
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

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Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

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Британский генерал заявил о состоянии кибервойны с Россией

Начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер заявил, что Великобритания находится в состоянии кибервойны из-за постоянных атак в Сети со стороны России и других стран.
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Общество

Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет

Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Происшествия

Три человека пострадали в результате столкновения трамваев в Москве

Газета.Ru 16:01
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Кино

Квентин Тарантино пишет книгу о ветеране Второй мировой войны

Квентин Тарантино рассказал, что он активно работает над романом о ветеране Второй мировой войны, который становится любителем кино, сообщает NME.
РИА Новости 08:25
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Здоровье

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Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Армия и оружие

В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР

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Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении

Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Гаджеты

В России начался дефицит новых iPhone

Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.
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Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Здоровье

Врачи назвали первые симптомы рака печени

Три первых симптома появления раковой опухоли в печени человека обозначили врачи-онкологи из Великобритании.
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Киберспорт

В Dota 2 добавили меню настроек аккаунта

Вечером 1 октября Valve выпустила патч для Dota 2, в которой добавила вкладку «аккаунт» в настройки для привязки номера мобильного телефона.
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Джордж Мартин: у «Игры престолов» могло быть еще пять сезонов

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WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru 19:15
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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