Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина
Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.В источнике
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Свердловский арбитраж не стал арестовывать имущество экс-директора «ВСМПО-Ависма»
Европейско-Азиатские новости00:43
Суд отказал «ВСМПО-Ависма» в аресте имущества Михаила Воеводина
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 10:25