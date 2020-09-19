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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил требования компании "ВСМПО-Ависма", которая хотела арестовать имущество своего бывшего гендиректора Михаила Воеводина по иску о взыскании 4,07 млрд руб. По версии корпорации, он занижал стоимость продукции для перераспределения доходов в пользу группы Interlink.В источнике
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Европейско-Азиатские новости

Свердловский арбитраж не стал арестовывать имущество экс-директора «ВСМПО-Ависма»

Европейско-Азиатские новости00:43
Коммерсантъ Екатеринбург

Суд отказал «ВСМПО-Ависма» в аресте имущества Михаила Воеводина

Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 10:25
Коммерсантъ

Суд отказал в аресте имущества экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Коммерсантъвчера в 06:51
ТАСС

Суд отказал в принятии обеспечительных мер по иску «ВСМПО-Ависма» к экс-директору

ТАССвчера в 08:01

Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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