с чего всё началось

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира».

Авто Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.

Происшествия Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.

Экономика Автодилеры попросили Путина не допускать повышения утильсбора Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.

Общество Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».

Финансы Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара.

Футбол Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.

Армия и оружие Курды обвинили Турцию в авиаударе по тюрьме с боевиками ИГ Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" обвинили Анкару в нанесении авиаудара по тюрьме на севере Сирии, в которой содержатся боевики ИГ, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Общество В онкоцентре Блохина назвали зарплаты медсестер и врачей В онкоцентре имени Н.Н. Блохина опровергли информацию о том, что медсестры в медицинском учреждении получают от 2 до 5 тысяч рублей в месяц.

Экономика ФРС США снова начнет скупать активы Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Энергетика «Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Политика Путин повысил зарплаты себе и Медведеву Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты главы правительства РФ и президента страны.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Авто Skoda показала новый Skoda Rapid для России Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.

Технологии Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram в России В сентябре стало известно, что ведущие операторы связи России проверят оборудование, которое позволит блокировать мессенджер Telegram и другие запрещённые в стране интернет-ресурсы.

Хоккей Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.

Экономика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.

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Космос Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.

Общество Жители Забайкалья опасаются отмены советских нормативных актов Представители профсоюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.