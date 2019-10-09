с чего всё началось

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Армия и оружие Трамп вновь начал угрожать Турции 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.

Экономика Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Ритейлеры намерены раздавать россиянам бесплатно просроченные продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила легализовать бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Армия и оружие Эрдоган заявил о праве Турции проводить военную операцию Турция имеет право проводить военную операцию «Источник мира» в Сирии благодаря межправительственному соглашению, подписанному в Адане в 1998 году, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Политика Путин оценил работу ЦИК во время избирательной кампании 2019 года Во время избирательной кампании текущего года Центральная избирательная комиссия объективно и профессионально разбиралась со спорными делами.

Общество Дочка Джоли превращается в копию отца Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.

Армия и оружие В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе Разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр.

Игры Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян крестила детей в Армении Как отмечают армянские СМИ, дети с любопытством следили за всем, что происходит в церкви. Ким Кардашьян прибыла в Армению ночью 7 октября.

Экономика Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Политика Колеров: «Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина» Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это не приведёт к политической интеграции Белоруссии и России.

Политика Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.

Политика Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.

Авто Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.

Общество Моника Беллуччи появилась в полупрозрачном боди с глубоким декольте Беллуччи появилась там в элегантном, то в то же время сексуальном наряде.