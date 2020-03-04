Происшествия
КоммерсантъСуд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток. Его освободили из-под стражи в зале суда, передает «Интерфакс».
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Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Наука
Попугаи понимают основы теории вероятностей
Учёные считают, что это открытие доказывает, что понимание теории вероятности и статистики не является уникальной чертой приматов, как считалось ранее.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Жена повара Константина Ивлева уличила его в измене и подала на развод
Недавно избранница звездного повара уличила его в измене и подала на развод, который, судя по всему, примет затяжной характер, так как супруги не могут договориться по вопросам опеки над дочерью.
Технологии
Толщина озонового слоя над Арктикой упала до критического уровня
Толщина озонового слоя над Арктикой в настоящее время упала ниже средних значений. Она стремительно приближается к критическому уровню.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Премьеру 25-го фильма киносаги о Джеймсе Бонде перенесли более чем на полгода из-за коронавируса.
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире.
Кино
Режиссер «Бэтмена» показал новый «бэтмобиль»
Режиссер нового фильма про супергероя Бэтмена Мэтт Ривз представил новый автомобиль, который задействуют в картине.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Хоккей
«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Музыка
Группа Little Big поедет на Евровидение от России
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Общество
В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса
В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Футбол
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак
Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
Политика
В Турции сообщили об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Турция рассчитывает на достижение консенсуса с Россией относительно ситуации в провинции Идлиб, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в преддверии визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает агентство Anadolu.
Политика
Трамп оценил результаты Байдена на праймериз в супервторник
Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги "супервторника".
Общество
Шесть регионов Сибири обогнали Новосибирскую область по уровню зарплат
Новосибирская область оказалась на седьмом месте по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций среди регионов Сибири за период с января по декабрь 2019 года.
Здоровье
Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером
Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.