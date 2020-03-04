Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток. Его освободили из-под стражи в зале суда, передает «Интерфакс».
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Суд отказал следствию в аресте главы производителя кораблей «Торнадо»

РБК14:26

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Коммерсантъ14:22

Главу судостроительной корпорации «Ак Барс» задержали за крупную взятку

Говорит Москва08:24

Суд отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс»

ТАСС12:59

Суд отказался арестовывать гендиректора корпорации «Ак Барс» по делу о взятках

Интерфакс12:58

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

РИА Новости08:46

Хамовнический суд Москвы отказался арестовывать гендиректора судостроительной компании «Ак Барс» Рената Мистахова

Эхо Москвы13:00
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Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
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Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
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В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
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Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов.
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В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса

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Ziggurat Interactive возродит классические игры — первыми будут Deadly Dozen, Super Huey и Forbidden Forest

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Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
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Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования

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Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом

Как Владимир Путин боролся с вирусным вбросом 4 марта президент России Владимир Путин на встрече в Ново-Огарево с членами правительства поделился очередной неприятной правдой о коронавирусе COVID-19.
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Блумберг отказался продолжать борьбу за пост президента США

По данным СМИ, настоящей причиной отказа Блумберга продолжать борьбу за номинацию от Демократической партии стал неожиданно слабый результат, показанный им в «супервторник», когда за кандидатов в президенты от демократов голосовали жители 14 штатов, а также Американского Самоа.
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