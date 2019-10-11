Общество
Lenta.ruСуд отказался арестовывать квартиру Навального
Арест должен был стать обеспечительной мерой по двум искам на пять миллионов рублей. Ранее Навальный сообщил, что прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием арестовать его квартиру на юго-востоке столицы.
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Политика
Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд 13:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Космос
Самарский космический бублик отправится на край Солнечной системы
TV BRICS 09 октября в 09:37
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 13:20
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России.
Lenta.ru 12:58
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Известно, что речь идет о мужчинах 27 и 29 лет.
Известия вчера в 05:09
Авто
Porsche и Boeing создадут летающий электромобиль
Porshe и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Век 11:01
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Авто
Стало известно число заказов на автомобили Aurus
Стало известно число заказов на автомобили Aurus. На сегодняшний день их заказали более 600 человек.
Aobe.ru 12:51
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Армия и оружие
Эрдоган отверг обвинения Запада в убийстве турецкими военными курдов
Президент Турции Тайип Эрдоган отверг в пятницу обвинения ряда европейских стран и США в том, что турецкие военные в ходе операции "Источник мира" в Сирии убивают курдов.
ТАСС 13:45
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 06:56
Политика
Экс-посол США на Украине даст показания в Конгрессе
Мари Йованович, которая в прошлом была американским послом на Украине, 11 октября все-таки даст показания в Палате представителей Конгресса О том, что несмотря на запрет Белого дома она будет выступать в качестве свидетеля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.
Новостной фронт вчера в 01:56
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
Происшествия
Cуд оштрафовал адвоката Беньяша за нападение на полицейских
В Ленинском районном суде Краснодара 11 октября состоялось оглашение приговора по делу 41-летнего адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских.
Деловая газета. Юг 10:14
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Футбол
«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
РИА Новости 08:19
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10