Общество
ИнтерфаксСуд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Лефортовский суд Москвы отклонил иск Мосгорпрокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которых видели в центре Москвы в день несогласованной акции 27 июля. Это решение суд вынес в закрытом режиме, заседание закрыли в интересах несовершеннолетнего.
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Лефортовский суд отказался лишать родительских прав из-за митинга семью Проказовых
Московский Комсомолец09:19
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:14, Вашингтон
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