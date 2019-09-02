Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСуд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Лефортовский суд Москвы отклонил иск Мосгорпрокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которых видели в центре Москвы в день несогласованной акции 27 июля. Это решение суд вынес в закрытом режиме, заседание закрыли в интересах несовершеннолетнего.
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