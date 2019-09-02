Общество
ИнтерфаксСуд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Лефортовский суд Москвы отклонил иск Мосгорпрокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которых видели в центре Москвы в день несогласованной акции 27 июля. Это решение суд вынес в закрытом режиме, заседание закрыли в интересах несовершеннолетнего.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
Общество
Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Северная Каролина - на время урагана в ряде округов закрыты школы и госучреждения.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
СМИ сообщили о 34 погибших при пожаре на судне у берегов Калифорнии
Более 30 человек погибли в пожаре на корабле у берегов американского штата Калифорния.
Известия 09:10
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Политика
Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.
Московский Комсомолец 05:34
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
REGNUM 14:20
Происшествия
Обвинение попросило шесть лет колонии блогеру Синице
Аргументы и Факты 13:39
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G7
Президент Польши Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом выступил против возрождения формата «Большой восьмерки» с участием России, сообщает USA Today.
РБК 14:43
Происшествия
В Иране казнили гомосексуалиста, похитившего двух подростков
31-летнего мужчину казнили в городе Казерун, его обвинили в связи с мужчинами, а также в похищении двух 15-летних подростков.
РЕН ТВ 14:59
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Футбол
Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом.
Sport24.ru 13:30
Шоу-бизнес
Анна Михайловская судится со своим бывшим
Экспресс газета 03:00
Кино
Кара Делевинь рассказала, как модельный бизнес мешал ее работе в кино
"В модельном бизнесе ты все время знаешь, где камера, а когда играешь в кино, тебе нужно забыть о ней", - рассказала Делевинь.
РИА Новости 14:57
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Футбол
Прядкин рассказал о действиях РПЛ в истории с трансфером Сутормина
Российская премьер-лига (РПЛ) в ситуации с переходами футболиста Алексея Сутормина действовала в рамках предоставленных документов, заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 09:15
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Здоровье
Бананы оказывают благоприятное влияние на организм
Бананы содержат много клетчатки, поэтому являются отличным перекусом для спортсменов после тренировки.
Live24 вчера в 07:08
Футбол
Футболист Игбун перешел из «Уфы» в «Динамо» на правах аренды
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун перешел из "Уфы" в московское "Динамо" на правах аренды.
ТАСС 10:29