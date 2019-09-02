Общество
ИнтерфаксСуд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Лефортовский суд Москвы отклонил иск Мосгорпрокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которых видели в центре Москвы в день несогласованной акции 27 июля. Это решение суд вынес в закрытом режиме, заседание закрыли в интересах несовершеннолетнего.
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Российские журналисты побывали в «подземном городе» боевиков в Сирии
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В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
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В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
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Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
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Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
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Житель британского города Тьюксбери каждый вечер ходит в местный паб и берет с собой свою черепаху, сообщают "Известия".
Газета.Ru 18:55
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
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Lenta.ru 13:16
Футбол
«Сознательно отдали инициативу „Спартаку“ и достаточно спокойно оборонялись». Семак — о победе в Москве
Сергей Семак одержал первую в тренерской карьере победу над «Спартаком» и дал интервью «Матч ТВ».
Матч ТВ 08:39
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Наука
Физики спрятали механическую волну внутри «виртуального поглотителя»
Авторы называют полученную систему «виртуальным поглотителем», так как она имитирует поглощение в том смысле, что подавляет рассеяние и отражение, но при этом не происходит потерь энергии или преобразования ее в другие формы.
N+1 07:26
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
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Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т
Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
ТАСС 10:29
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа провели показательное задержание на школьной линейке.
РБК 11:33
Общество
Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном
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РИА Новости 11:31
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Происшествия
Сингапурцу грозит тюрьма за покупку авиабилета и отказ лететь
В Сингапуре мужчине грозит до двух лет лишения свободы за то, что он купил билет на самолет и не воспользовался им, пишет The Sun.
Известия 19:13
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:47