Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСуд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Лефортовский суд Москвы отклонил иск Мосгорпрокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которых видели в центре Москвы в день несогласованной акции 27 июля. Это решение суд вынес в закрытом режиме, заседание закрыли в интересах несовершеннолетнего.
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Суд отказался лишить родительских прав супругов, взявших ребенка на митинг

РИА Новости09:45

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс09:12

Суд отказался лишить родительских прав супругов Проказовых

ТАСС09:08

Супругов Проказовых и Хомских не лишили родительских прав, но вынесли предупреждение

Коммерсантъ14:56

Суд не стал лишать вторую семью родительских прав из-за ребенка на акции

РБК09:26

Суд не стал лишать родительских прав Проказовых за участие в акции 27 июля с годовалым сыном

Медиазона09:02

Лефортовский суд не стал лишать родительских прав супругов Ольгу и Дмитрия Проказовых

Эхо Москвы12:02
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 17:04, Вашингтон
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