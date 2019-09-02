Общество

РБКРБКСуд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа

Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Такое решение приняла судья Юлия Голянова, передает корреспондент РБК. Заседание по иску суд провел в закрытом режиме.
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Супругов Проказовых и Хомских не лишили родительских прав, но вынесли предупреждение

Коммерсантъ14:56

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Интерфакс09:12

Суд отказался лишить родительских прав супругов Проказовых

ТАСС09:08

Суд отказался лишить родительских прав супругов, взявших ребенка на митинг

РИА Новости09:45

Суд не стал лишать вторую семью родительских прав из-за ребенка на акции

РБК09:26

Суд не стал лишать родительских прав Проказовых за участие в акции 27 июля с годовалым сыном

Медиазона09:02

Лефортовский суд не стал лишать родительских прав супругов Ольгу и Дмитрия Проказовых

Эхо Москвы12:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Армия и оружие

В Астрахани пройдет заседание комитета по противовоздушной обороне СНГ

Заседание комитета по противовоздушной обороне стран СНГ пройдет во вторник в Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.
РИА Новости 18:18
Происшествия

Активист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции в Москве

Известия 15:36
Культура

Александр Розенбаум перенес плановую операцию

ТАСС 07:30
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
Футбол

«Сочи» закупился у «Зенита», «Спартак» обновился. Трансферное окно в РПЛ закрыто

Чемпионат 17:45
Экономика

Авиабилеты подорожают по итогам года

Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов.
Российская газета 02:58
Происшествия

В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

РИА Новости 12:47
Происшествия

ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге

РБК 11:33
Политика

Зеленский поручил отменить на Украине мораторий на продажу земли

Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил отменить в стране мораторий на продажу земли – он предложил до 1 октября 2019 года внести в украинский парламент законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.
Expert.ru 08:31
Интернет

Facebook откажется от счетчика лайков

Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Политика

В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском 15:11
Политика

Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Авто

Компакт Cadillac XT4 прибудет в Европу с турбодизелем

В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
Драйв 10:10
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа

Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Piter.tv 03:28
Космос

NASA планирует сбить астероид ударом космического корабля

Задача изучаемой миссии заключается в отклонении курса астероида Дидимос с помощью удара одного из космических кораблей.
ТК Звезда 17:37
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Авто

Skoda Scala получила исполнение Monte Carlo

Премьера нового Skoda Scala Monte Carlo назначена на середину сентября этого года, а продажи должны стартовать в первом квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс 11:20
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу

Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор 10:20
Теннис

Рублёв проиграл Берреттини в четвёртом круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Чемпионат 16:30
Авто

Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе

Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.
Драйв 05:51
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Политика

Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике»

В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.
ПолитРоссия 09:59
Армия и оружие

В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе

Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Происшествия

Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

REGNUM 12:59
Кино

Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Шоу-бизнес

Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН 06:11
Авто

Kia представила гибридные Kia XCeed и Ceed Sportswagon

Южнокорейская компания Kia представила новые Kia XCeed и Kia Ceed Sportswagon (SW) с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).
Автоновости дня 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное