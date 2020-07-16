Общество
Газета.RuСуд отказался освободить Сафронова из СИЗО
Ранее от участия в судебном процессе был отстранен адвокат Сафронова Даниил Никифиров. Он отказался давать подписку о неразглашении гостайны. Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене.
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Адвокат Ивана Сафронова отказался давать подписку о неразглашении в знак протеста
Агентство Москва08:51
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Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Политика
В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках
16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
RT на русском 10:21
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
Общество
В Испании усыпят 90 тыс. норок, зараженных коронавирусом
Решение усыпить более 90 тыс. норок на ферме «La Puebla de Valverde» в Теруэле приняло правительство Арагона, 16 июля сообщает Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).
ИА Красная Весна 08:30
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Футбол
«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
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Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру 09:48
Политика
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру 10:19
Происшествия
В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, и покушению на Александра Смольского.
Известия 10:28
Политика
Украинский депутат вызвала коллегу на «дуэль» по русскому языку
Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко решила поспорить с коллегой из «Слуги народа», автором законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке Максимом Бужанским о том, кто лучше знает русский язык.
Взгляд.ру 07:32
Происшествия
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом
Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Российская газета 09:10
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Общество
В Мурманской области продлили ограничения до 1 августа
В Мурманской области режим повышенной готовности, объявленный в регионе в связи с распространением коронавируса, продлён до 1 августа.
DP.RU 10:27
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Экономика
HeadHunter в ходе SPO оценили в $1 млрд
Капитализация сервиса по поиску работы HeadHunter в ходе вторичного размещения акций (SPO) на фондовой бирже NASDAQ превысила $1 млрд.
Коммерсантъ 09:25
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17