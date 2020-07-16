Общество

Газета.RuГазета.RuСуд отказался освободить Сафронова из СИЗО

Ранее от участия в судебном процессе был отстранен адвокат Сафронова Даниил Никифиров. Он отказался давать подписку о неразглашении гостайны. Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене.
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Адвоката Сафронова удалили из суда за отказ подписывать неразглашение гостайны

Известия07:43

ФСБ ознакомила суд и защиту с материалами дела Сафронова, содержащими гостайну

Коммерсантъ07:33

Адвокат: защите и суду впервые показали материалы по делу Сафронова, содержащие гостайну

ТАСС07:38

Защита не нашла свидетельств вины Сафронова в секретных документах

РБК09:50

Суд отказался освободить Сафронова из СИЗО

Газета.Ru08:49

Адвокат Ивана Сафронова отказался давать подписку о неразглашении в знак протеста

Агентство Москва08:51

Следствие представило защите Сафронова материалы, составляющие гостайну

РИА Новости07:26
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Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
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Политика

В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
RT на русском 10:21
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Общество

В Испании усыпят 90 тыс. норок, зараженных коронавирусом

Решение усыпить более 90 тыс. норок на ферме «La Puebla de Valverde» в Теруэле приняло правительство Арагона, 16 июля сообщает Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).
ИА Красная Весна 08:30
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Политика

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Футбол

«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
RT на русском 09:13
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Гаджеты

Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания

Игромания.ру 09:48
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Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру 10:19
Происшествия

В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, и покушению на Александра Смольского.
Известия 10:28
Политика

Украинский депутат вызвала коллегу на «дуэль» по русскому языку

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко решила поспорить с коллегой из «Слуги народа», автором законопроекта об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке Максимом Бужанским о том, кто лучше знает русский язык.
Взгляд.ру 07:32
Происшествия

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере под Кировом

Врачи выявили коронавирус у 35 детей в детском лагере в Кировской области, болезнь у всех проходит бессимптомно.
Газета.Ru 08:35
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Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Российская газета 09:10
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Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
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Общество

В Мурманской области продлили ограничения до 1 августа

В Мурманской области режим повышенной готовности, объявленный в регионе в связи с распространением коронавируса, продлён до 1 августа.
DP.RU 10:27
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Шоу-бизнес

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
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Экономика

HeadHunter в ходе SPO оценили в $1 млрд

Капитализация сервиса по поиску работы HeadHunter в ходе вторичного размещения акций (SPO) на фондовой бирже NASDAQ превысила $1 млрд.
Коммерсантъ 09:25
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
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Политика

Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
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Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана СафроноваБольше новостей по теме
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