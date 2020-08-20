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Невские Новости
Невские Новости

Суд отказался отправить дело Ефремова на дополнительное расследование

Пресненский суд Москвы отказался отправить дело актера Михаила Ефремова на дополнительное расследование. Также адвокат Пашаев заявил, что личность человека за рулем автомобиля Ефремова установили, однако назвать его адвокат отказался.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Пресненский суд Москвы отказался вернуть дело актера Михаила Ефремова в прокуратуру, несмотря на требование его адвокатов, заявивших о неполноте расследования дела. Об этом заявила на заседании в четверг судья Елена Абрамова.
ТАССвчера в 15:11
Подробнее о событии
Life.ru

«Тяжёлый день». Закончилось очередное заседание суда по делу Ефремова — видео

Life.ruвчера в 16:02
Известия

Суд отказался возвращать дело Ефремова в прокуратуру

Известиявчера в 15:46
Газета.Ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Газета.Ruвчера в 15:13
RT на русском

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

RT на русскомвчера в 15:32
Lenta.ru

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Lenta.ruвчера в 15:31
Коммерсантъ

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

Коммерсантъвчера в 15:42
ТАСС

Суд отказался вернуть дело Ефремова в прокуратуру

ТАССвчера в 15:11

Ксения Собчак заработала за год 186 млн рублей

Доход господина Богомолова составил 19 млн руб. В собственности у Собчак — три земельных участка (общая площадь — 3,1 тыс. кв. м), дом (482 кв. м), три квартиры (74,4 и 353,7 кв. м в Москве и 1/3 квартиры в 245,7 кв. м в Санкт-Петербурге).
Ксения Собчак заработала за год 186 млн рублей
Коммерсантъ18:47
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Врач Навального попросила Кремль помочь с лечением в Европе

Лечащий врач блогера Алексея Навального Анастасия Васильева просит власти содействовать в предоставлении медицинской документации для перевода пациента в токсикологический центр в Европе.
РИА Новостивчера в 12:14
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Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

17 августа военные Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
РБКвчера в 20:24
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известиявчера в 16:40

Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфаксвчера в 11:33
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